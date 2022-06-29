Bilim Olimpiyatlarına Aydın’dan 4 öğrenci katılıyor

30. Bilim Olimpiyatları birinci aşama sınav sonuçları açıklanırken, Aydın’da 4 öğrenci ikinci aşama sınavlarına katılmaya hak kazandı.

Ortaokul ve lise öğrencilerinin temel bilimler ve bilgisayar alanlarına ilgilerini artırmak, öğrencileri Ulusal Bilim Olimpiyatlarına hazırlamak ve Uluslararası/Bölgesel Bilim Olimpiyatlarında ülkemizi temsil etmelerini sağlamak amacıyla 21 Mayıs 2022 tarihinde düzenlenen 30. Bilim Olimpiyatları Birinci Aşama Sınav sonuçları açıklandı.

8 dalda 19 bin 062 öğrencinin başvurduğu sınav sonucunda yapılan değerlendirmelere göre 463 öğrenci yaz okulu ve ikinci aşama sınavına katılmaya hak kazandı. Aydın Fen Lisesi, Nazilli Turan Ortaokulu olmak üzere ikisi özel dört okuldan, dört öğrenci 30. Bilim Olimpiyatlarında ikinci aşamaya geçmeye hak kazandı. Öğrencilerden ikisinin Aydın Ticaret Borsası Bilim ve Sanat Merkezi ve Nazilli Bilim ve Sanat Merkezinde öğrenimlerine devam ettiği belirtildi.