Başkan Tuncel Söke’nin başarılı atletlerini unutmadı

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Sporcu Eğitim Merkezi’ne bağlı Sökeli iki sporcu atletizm yarışmalarından başarı ile döndü.

Aydın ilini temsil eden Sökeli sporcular Öykü Ceylin Tekdal ve Sedef Naz Akıllı Türkiye ikinciliği derecelerini elde ederek; Söke ve Aydın’a gurur yaşattı. Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel de iki başarılı sporcuyu unutmadı; makamında ağırlayıp kutladı, hediyelerini takdim etti.

U16 Türkiye Atletizm Şampiyonası’nda 13 yaşındaki Öykü Ceylin Tekdal 100 metre engellide 15,00 derecesi ile Türkiye ikincisi, yine 13 yaşındaki Sedef Naz Akıllı ise 300 metre engellide 49,84’lük derecesi ile Türkiye ikincisi oldu. Amerikan Kültür Koleji öğrencisi Öykü Ceylin Tekdal, Sınav Koleji öğrencisi Sedef Naz Akıllı’yı antrenörleri ile birlikte ağırlayan Başkan Tuncel’i Belediye Meclisi Spor Komisyonu üyeleri de yalnız bırakmadı.

Söke’nin ve Aydın ilinin atletizmdeki gururu olmayı başaran iki genç sporcuyu kutlayan Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, başarılarını devamını diledi. Gençlerin başarıların yanında spora yönlenmelerinin çok önemli olduğuna vurgu yapan Başkan Tuncel, Öykü Ceylin ve Sedef Naz’ın elde ettikleri başarılarda katkıları bulunan eğitmenlerini de kutladı.