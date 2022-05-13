Son Dakika
ÖSYM Başkanı Aygün: "3 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleştireceğimiz 2022-DGS başvuru kılavuzu sitemizde yayımlanmıştır. Başvurular 13-23 Mayıs 2022 tarihleri arasında alınacaktır."
Başkan Çerçioğlu Marangozlar Odası yönetimini ağırladı
Aydın Marangozlar Odası’nın yeni seçilen yönetim kurulu, oda başkanı Ertan Kaya önderliğinde Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na nezaket ziyaretinde bulundu.
AYDIN 13.05.2022, 11:31
Aydın Marangozlar Odası’nın yeni seçilen yönetim kurulu, oda başkanı Ertan Kaya önderliğinde Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na nezaket ziyaretinde bulundu.
Ziyarette Başkan Çerçioğlu, yönetim kurulu üyelerini tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi. Ertan Kaya ve yönetim kurulu üyeleriyse gerçekleştirdiği başarılı çalışmalardan dolayı Başkan Çerçioğlu’nu tebrik edip her zaman yanlarında olduğu için teşekkür etti.