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“Başak Eğitim Kurumları, yeni projesi ile kreşten üniversiteye kadar çocukları eğitecek”

Aydın’da çeyrek asrı aşkın süredir eğitim hizmeti veren Başak Eğitim Kurumları, yeni bir eğitim modeli için kreş hizmeti de vermeye başladı. Başak Eğitim Kurumları Kurucu Müdürü Alp Ayaydın, hedeflerinin çocukları 30. aydan itibaren hayata atılıncaya kadar bir yandan eğitirken diğer yandan da kabiliyetlerine en uygun şekilde hayata hazırlamayı amaçladıklarını söyledi.

AYDIN 23.05.2022, 12:30
“Başak Eğitim Kurumları, yeni projesi ile kreşten üniversiteye kadar çocukları eğitecek”

Aydın’da çeyrek asrı aşkın süredir eğitim hizmeti veren Başak Eğitim Kurumları, yeni bir eğitim modeli için kreş hizmeti de vermeye başladı. Başak Eğitim Kurumları Kurucu Müdürü Alp Ayaydın, hedeflerinin çocukları 30. aydan itibaren hayata atılıncaya kadar bir yandan eğitirken diğer yandan da kabiliyetlerine en uygun şekilde hayata hazırlamayı amaçladıklarını söyledi.

Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı bir kurum olarak açılan Başak Kreş Merkezi, 30 ila 55 ay arası çocukların 2. evi olmaya hazır. DSİ 21. Bölge bünyesinde bir alanda açılmış olan kreşin 12 ay boyunca hizmet vereceği belirtildi. Oldukça geniş, ferah ve yemyeşil bir alana sahip binada, çocukların ilkokula hazırlanacağı belirtildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kreş Müdürü Aycan Karakaş, “6 yaşa kadar çocuğa yapılan yatırım en önemli yatırımdır. Lisede yapılan yatırım iş hayatında 1’e bir dönerken, ortaokulda 1’e 2, ilkokulda 1’e 3, okul öncesinde ise 1’e 6 dönüyor. Yani 6 katı oluyor. Dolayısıyla bu sorumluluğun bilincinde olarak çocuklarımızı teslim alıyoruz. Mutlu gelen çocuklarımızı mutlu uğurlamak kurumumuzun en önemli mottosudur” diyerek çocukları en iyi şekilde ilkokula hazırlayacak şekilde yola çıktıklarını söyledi.

20’şer kişilik 4 sınıf ile önümüzdeki ay hizmet vermeye başlayacak olan Başak Kreş’in, 80 kişilik kapasiteye sahip olmasının yanında, daha çok küçük grupları hedeflediğini belirten Kurucu Alp Ayaydın, 400 metrekare kapalı alanının yanında, 2 dönümden fazla açık alanda hizmet vereceklerini söyledi. Okulun yerden ısıtmalı ve klimalı sistemle iklimlendirildiğini kaydeden Ayaydın, “Doğayla iç içe bir alanda açmış olduğumuz kreş merkezi, özel alanlarıyla çocuklarımızın tarımı ve tarımsal üretimin önemini öğrenmesi için tasarlandı. Başak Koleji’nin eğitim felsefesine paralel olarak yapılan ekoloji dersleri ve tarımsal aktiviteler, apartmanlarda büyüyen çocuklar için ideal ve güzel bir yer olarak hizmete açılıyor. Böyle alanların Aydın’da yer almasına vesile olmaktan gurur duyuyoruz” diye konuştu.

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