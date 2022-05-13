Aydınlı eczacılar günlerini kutladı

Aydın’da 14 Mayıs Eczacılar günü, 21. Bölge Aydın Eczacı Odası tarafından düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Kahvaltı etkinliğinde meslektaşları ile bir araya gelen Başkan Karaarslan, sektördeki sorunlardan bahsederek, çözüm önerisinde bulundu.

21. Bölge Aydın Eczacı Odası, 14 Mayıs Eczacılar Günü dolayısıyla Aydın’da program düzenledi. Programda ilk olarak Aydın Valiliği Atatürk Anıtı’na Aydın Eczacı Odası tarafından çelenk sunumu gerçekleştirildi. Program daha sonra Muğla karayolundaki bir işletmede eczacılar adına verilen kahvaltı programı ile devam etti.

Kahvaltı etkinliğinde konuşan Aydın Eczacı Odası Başkanı Sefa Kararaslan, “Bugünü, birliğimiz, bölge eczacı odalarımız, eczacı kooperatiflerimiz, eczacılık fakültelerimiz ve 44 bin eczacımız ile birlikte kutlamanın kıvancını yaşıyoruz. Toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi, daha nitelikli bir sağlık hizmeti sunulması ve daha iyi bir sağlık ortamının tesisi için yoğun çaba sarf eden bir mesleğin mensubu olmanın gururuyla yolumuzda yürümeye devam edecek, nice 14 Mayıs’ları yine hep birlikte kutlayacağız” diyerek konuşmasına başladı.

Eczacıların, Covid-19 pandemisinde sağlık sektörünün sürekliliğinin sağlanmasında ve acil durumlara müdahalede çok önemli bir rol oynadığını belirten Başkan Karaarslan, “Pandemi süreci, eczanelerin yaygınlıklarını, kolay erişilebilirliklerini, birinci basamak sağlık hizmeti sunucusu kimliklerini, olağanüstü durumlarda büyük sorumluluklar ve rolleri fedakarca üstlenebileceklerini açıkça göstermiştir. Eczaneler, bu süreçte sağlık hizmet sunumu çerçevelerini adeta yeniden yapılandırmışlardır. Ancak görev ve sorumlulukları itibariyle üzerlerine titrenmesi ve adeta gözbebeği gibi korunması gereken eczacıların, son yıllarda giderek artan sayıda sorunla baş başa bırakıldığını üzülerek görmekteyiz. Çözülmesi gereken sorunlar dağ gibi birikmiş, eczacılar adeta kaderlerine terk edilmişlerdir. Günün ekonomik şartlarında farklı sektörlere yönelik teşvik ve iyileştirmeler hayata geçirilirken, eczacılar tam 13 yıldır revize edilmeyen ilaç fiyat kararnamesinin güncellenmesini beklemektedir. Eczacıların bu talebi, haklı bir talep olmanın ötesinde artık ekonomik anlamda da bir zorunluluktur. Bir kez daha vurguluyoruz ki 2009 yılından bu yana güncellenmeyen, mevcut koşullara hiçbir şekilde uyum sağlamayan ilaç fiyat kararnamesi acilen güncellenmelidir. Çünkü eczanelerimizin artık mevcut ekonomik koşullarda ayakta kalma gücü tükenmiş, eczane ekonomileri sürdürülebilir olmaktan çıkmış ve erimiştir. Eczacıların bu çığlığına acilen yanıt verilmesi gerekmektedir” dedi.

Hastalarımızın ilaca erişiminde yaşadığı sıkıntıların giderilmesi için artık yılda sadece bir kez kur güncellemesi yapılmasının gerçekçi olmadığını ifade eden Başkan Karaarslan, yılda en az 3 veya 4 kez kur güncellemesi yapılması gerektiğini belirtti.

“Eczacılık mesleğinin geleceği açısından karşı karşıya kaldığımız bir diğer sorun, kontrolsüz bir şekilde açılan eczacılık fakülteleri sorunudur” diye sözlerine devam eden Başkan Karaarslan, “1997 yılına kadar 7 adet eczacılık fakültesi bulunurken, 2001-2021 yılları arasında bu sayı 6 kat artmış, bugün itibariyle eczacılık fakültesi sayısı 60’a dayanmıştır. Eğitim veren 47 eczacılık fakültesinden sadece 14’ü akredite eczacılık eğitimi verebilecek kapasiteye sahiptir. Bu durumu, alt yapıdan ve akademik kadrodan yoksun olarak açılan eczacılık fakültelerinin, diğer fakültelerden eğitim desteği talebi de açıkça göstermektedir. Uluslararası standartlarda kaliteli eczacılık eğitiminin sağlanması ve mesleki sürdürülebilirlik için, ülkemizde yeni eczacılık fakültelerinin açılmaması çağrımızı tekrarlıyoruz” dedi.

Başkan Kararaslan, internetten ve denetimsiz kanallardan satılan çeşitli ilaç ve takviye edici gıdaların da karşı karşıya kalınan önemli bir sağlık sorunu olduğunu söyleyerek, “Özellikle pandemi döneminde vatandaşlarımızın büyük çoğunluğu çeşitli takviye edici gıdalara yönelmiş ve bu ürünlerin satışları kontrolsüzce artmıştır. İnternet üzerinden çeşitli siteler kanalıyla yapılan bu satışlar ciddi bir halk sağlığı sorununa neden olmaktadır” açıklamasında bulundu.

Başkan Kararslan, “Bu vesileyle salgınla mücadelede en ön saflarda yer alan, olağanüstü şartlarda sağlık hizmeti sunarken hayatlarını kaybeden 76 meslektaşımızın, 24 eczane teknisyenimizin ve 2 eczacı odası çalışanımızın aziz hatırasını saygıyla anıyoruz. Bilimsel eczacılığın 183’üncü yıl dönümünde bütün meslektaşlarımızın 14 Mayıs Bilimsel Eczacılık Günü’nü kutluyoruz” diyerek sözlerine son verdi.