Aydın’da trafik kazası: 1 ölü

Aydın’ın Köşk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Aydın-Denizli Karayolu üzerini Yavuzköy Mahallesi’nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşları ile yol üzerindeki bir eğlence mekanından çıkarak yolun karşısına geçmek isteyen Celal Memiş’e (66) otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Memiş ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne sevk edildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk kontrollerde Memiş’in hayatını kaybettiğini belirledi. Gerekli olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Memiş’in cansız bedeni Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi Morguna kaldırılırken, jandarma ekipleri kaçan otomobilin plakasını belirleyerek sürücüsünün tespit edilmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.