Aydın’da sıcaklıklar artacak

Aydın il genelinde hava sıcaklıkları bugünden itibaren artmaya başlayacak.

Türkiye’yi etkisi altına alan soğu hava Aydın’ın yüksek kesimlerinde etkili olurken, sıcaklık değerleri de gece eksi derecelere düştü. Aydın’da etkili olan soğu hava, bugünden itibaren ise etkisini kaybederek, sıcaklık değerlerinde artış yaşanacak. Meteoroloji verilerine göre Aydın’da havanın hafta boyunca parçalı bulutlu şekilde olması beklenirken, sıcaklık değerlerinin ise 19-20’li derecelerde olması bekleniyor.