banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Çin'de TikTok'a kısıtlama: 40 dakikadan fazla kullanamayacaklar!
Çin'de TikTok'a kısıtlama: 40 dakikadan fazla kullanamayacaklar!
Nevşin Mengü'nün babası eski milletvekili Şahin Mengü hayatını kaybetti
Nevşin Mengü'nün babası eski milletvekili Şahin Mengü hayatını kaybetti
İTÜ'den Celal Şengör hakkında taciz soruşturması
İTÜ'den Celal Şengör hakkında taciz soruşturması
'Çocuklarda pozitiflik oranı yüzde 30'a ulaştı'
'Çocuklarda pozitiflik oranı yüzde 30'a ulaştı'

Aydın’da öğretmenler hem eğlendi, hem de öğrendi

Aydın’da öğretmenler “Okullarda Demokrasinin Güçlenmesi Eğitimi”nde eğlenerek öğrenme fırsatı buldu.

AYDIN 20.09.2021, 11:19
Aydın’da öğretmenler hem eğlendi, hem de öğrendi

Aydın’da öğretmenler “Okullarda Demokrasinin Güçlenmesi Eğitimi”nde eğlenerek öğrenme fırsatı buldu.

Sadece 10 ilde uygulanan ve içinde Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün de yer aldığı "Temel Eğitimde Demokrasi Kültürünün Güçlendirilmesi Projesi’nin hizmet içi eğitimleri başladı.

Açılışı Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş tarafından Efeler Şehit Orkun Alp Arslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda gerçekleştirilen projenin eğitimleri, Efeler Şehit Orkun Alp Arslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ( 18-19 ve 25-26 Eylül), Nazilli Asımın Nesli Anadolu İmam Hatip Lisesi ( 18-19 Eylül) ve Kuşadası Ada MTAL’’da olmak üzere toplam 220 öğretmenin katılımıyla tamamlanmış olacak.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı ve Avrupa Konseyi ortaklığında yürütülen ve sadece 10 ilde uygulanan projenin içerisinde Aydın ilinin de yer almasının öneminin altını çizen İl Milli Eğitim Müdürü Okumuş, öğrencileri için ve demokrasi kültürünün okullarda güçlenmesi adına hafta sonunda aileleriyle beraber geçirecekleri vakitten feragat ederek gönüllü olarak “Temel Eğitimde Demokrasi Kültürünün Güçlendirilmesi” projesinin eğitimlerine katılan öğretmenlere katılım ve emeklerinden dolayı teşekkür etti.

İl Müdürü Okumuş’un da katıldığı eğitim ve etkinliklerden öğretmenlerin öğrenirken keyifli aldıklarına dair renkli fotoğraflar karelere yansıdı.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
26°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 5 13
2. Trabzonspor 5 13
3. Konyaspor 5 11
4. Hatayspor 5 10
5. Karagümrük 5 10
6. Fenerbahçe 5 10
7. Altay 5 9
8. Alanyaspor 5 9
9. Galatasaray 5 8
10. Kayserispor 5 7
11. Malatyaspor 5 6
12. Göztepe 5 5
13. Gaziantep FK 5 5
14. Kasımpaşa 5 5
15. Adana Demirspor 5 5
16. Antalyaspor 5 4
17. Sivasspor 5 3
18. Başakşehir 5 3
19. Giresunspor 5 1
20. Rizespor 5 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 6 16
2. Eyüpspor 6 12
3. Erzurumspor 6 12
4. Ankaragücü 5 11
5. Tuzlaspor 5 11
6. Bandırmaspor 6 9
7. Manisa FK 6 9
8. Samsunspor 5 7
9. Kocaelispor 5 7
10. Altınordu 6 7
11. Boluspor 4 6
12. Adanaspor 6 6
13. Denizlispor 6 6
14. Menemenspor 5 6
15. Bursaspor 6 5
16. Gençlerbirliği 6 5
17. Ankara Keçiörengücü 5 4
18. İstanbulspor 4 3
19. Balıkesirspor 4 3
Takımlar O P
1. Chelsea 5 13
2. Liverpool 5 13
3. M. United 5 13
4. Brighton 5 12
5. Man City 5 10
6. Everton 5 10
7. Tottenham 5 9
8. West Ham 5 8
9. Brentford 5 8
10. Aston Villa 5 7
11. Watford 5 6
12. Leicester City 5 6
13. Arsenal 5 6
14. Crystal Palace 5 5
15. Southampton 5 4
16. Wolverhampton 5 3
17. Leeds United 5 3
18. Newcastle 5 2
19. Burnley 5 1
20. Norwich City 5 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 5 13
2. Atletico Madrid 5 11
3. Valencia 5 10
4. Real Sociedad 5 10
5. Athletic Bilbao 5 9
6. Sevilla 4 8
7. Osasuna 5 8
8. Mallorca 5 8
9. Rayo Vallecano 5 7
10. Barcelona 3 7
11. Real Betis 5 6
12. Elche 5 6
13. Cádiz 5 5
14. Villarreal 4 4
15. Levante 5 4
16. Espanyol 5 3
17. Granada 4 2
18. Celta de Vigo 5 1
19. Getafe 5 0
20. Deportivo Alaves 4 0