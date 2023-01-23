Aydın’da öğrencilere okul servisi eğitimi

Aydın’ın Sultanhisar, Çine, İncirliova, Kuyucak, Efeler, Kuşadası ve Söke ilçelerinde jandarma ekipleri öğrencilere, okul servisi kullanımı eğitimi verdi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Sultanhisar ilçesi Atça Mahallesi Cumhuriyet Anaokulu’nda, Çine ilçesi Bahçaarası İlköğretim İlköğretim Okulu’nda, İncirliova İlçesi Şehit Adem Akdeniz İlköğretim ve Ortaokulu’nda, Kuyucak ilçesi Yamalak İlköğretim ve Ortaokulu’nda ve Başaran Mahallesi İlköğretim Okulu’nda, Koçarlı ilçesi Dedeköy Mahallesi’nde bulunan ilköğretim okulunda, Efeler ilçesi Yılmazköy, Baltaköy Mahallesi’nde bulunan ilköğretim okulunda, Kuşadası ilçesi Güzelçamlı Mahallesi Ayşıl Oğuz Başöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde, Söke ilçesi Bağarası Hürriyet ve Kemalpaşa İlköğretim ve Ortaokulu’nda eğitim gören öğrencilerin okul servis araçlarında uyması gereken kurallar, inme binme ve araç içerisinde hareket tarzları, yayaların uyması gereken kurallar ile ilgili eğitim verildi. 228 öğrenci, 13 öğretmen ve 34 servis şoförüne bilgilendirmelerde bulunup, broşür dağıtan ekipler servis araçlarını da kontrol etti.