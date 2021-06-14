banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Ünlülerden Selçuk Tekay'a veda
Ünlülerden Selçuk Tekay'a veda
Veyis Ateş’in savunması istendi!
Veyis Ateş’in savunması istendi!
Altın fiyatları düşüşte!
Altın fiyatları düşüşte!
Sedat Peker'den ses geldi! 24 saat sonra twit attı...
Sedat Peker'den ses geldi! 24 saat sonra twit attı...

Aydın’da, 3 ilçe elektriksiz kalacak

Programlı elektrik kesintileri kapsamında Aydın’ın 3 ilçesi yarın 5 saat elektriksiz kalacak.

AYDIN 14.06.2021, 15:28
Aydın’da, 3 ilçe elektriksiz kalacak

Programlı elektrik kesintileri kapsamında Aydın’ın 3 ilçesi yarın 5 saat elektriksiz kalacak.

ADM tarafından ilçe genelinde elektrik bakım ve onarım çalışmaları devam ederken, resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 15 Haziran Salı günü Aydın’ın 3 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak. Söke, Germencik ve Karpuzlu ilçelerinde yaşanacak olan kesintiler 5 saat sürecek. Periyodik bakımların yapılması dolayısıyla yapılacak kesintilerde, vatandaşların kesintiden olumsuz etkilenmemesi için elektrikli cihazların devre dışı bırakılması konusunda uyarı yapıldı.

15 Haziran Salı günü 09.00 - 14.00 saatleri arasında yaşanacak olan kesinti, Söke ilçesi Fevzipaşa Mahallesi’nin bir kısmını kapsayacak. Germencik ilçesinde 10.00 - 15.00 saatleri arasında yaşanacak olan kesinti ise Alangüllü, Dağkarağaç, Bozköy, Çamköy, Dampınar, Habibler, Dağyeni, Selahattin Mahalleleri ile Ortaklar Mahallesi İmren Sokak ve civarını kapsayacak. Karpuzlu ilçesinde 10.00 - 15.00 saatleri arasında yaşanacak olan kesinti ise Koğuk, Işıklar, Hatipkışla, Çamköy Yayla, Köşek Yayla Mahallerini kapsayacak.
banner486
Yorumlar (0)
banner422
19°
hafif yağmur
banner493