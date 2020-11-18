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Aydın Büyükşehir, Vakıfbank’a 3-1 mağlup oldu

Misli.com Sultanlar Ligi’nde kendi evinde Vakıfbank’ı ağırlayan Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol takımı rakibine 3-1 mağlup oldu.

AYDIN 18.11.2020, 14:43
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Aydın Büyükşehir, Vakıfbank’a 3-1 mağlup oldu

Misli.com Sultanlar Ligi’nde kendi evinde Vakıfbank’ı ağırlayan Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol takımı rakibine 3-1 mağlup oldu.

Aydın Mimar Sinan Kapalı Spor Salonu’nda saat 13.00’de başlayan karşılaşmada Aydın’ın Sultanları lig lideri Vakıfbank ile karşılaştı. İlk seti 08-25, ikinci seti 14-25 kaybeden Aydın’ın Sultanları, üçüncü seti 25-22 kazanarak durumu 2-1’e getirdi. Dördüncü seti 15-25 kaybeden Aydın’ın Sultanları geçen haftaki Galatasaray mağlubiyetinin ardından Vakıfbank’a da 3-1’lık skorla yenilerek ligin ikinci yarısında üst üste ikinci maçından da mağlubiyetle ayrılmış oldu.
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