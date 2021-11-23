Aydem’den yangın bölgesindeki öğrenciler için özel proje

Muğla ili ve çevresinde Temmuz ayında yaşanan yangından etkilenen ilköğretim öğrencileri için, Aydem Perakende, Muzipo Kids ve Marmaris İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği içerisinde eğitici ve öğretici bilim, resim ile duygu tanıma atölyeleri düzenlenecek.

Aydem Perakende, Marmaris’te temmuz ayında Bayır, Söğüt, Hisarönü, Selimiye, Orhaniye ve Turunç bölgelerinde gerçekleşen yangın sonrasında eğitim ve sosyal aktivite olanaklarına ulaşmakta zorluk yaşayan öğrenciler için Muzipo Kids iş birliği ile eğitici ve öğretici atölyeler düzenleyecek. Öğrencilerde yangının psikolojik etkilerini en aza indirmek hedefiyle hayata geçirilen, ilki 25 Kasım Perşembe günü başlayarak 4 hafta boyunca devam edecek atölye gruplarında maksimum 25 öğrenci yer alacak.

Proje kapsamında ilkokul birinci sınıftan dördüncü sınıfa kadar eğitim gören öğrencilere, haftada 2 gün 3 saat sürecek ücretsiz bilim, resim ve duygu tanıma atölyeleri düzenlenecek. Eğitici ve öğretici atölyeler serisinin ilki; yaşanılan olumsuz doğa olayları karşısında öğrencilerin almaları gereken önlemleri aktaran, duygularını ifade etmelerini sağlayan duygu tanıma atölyesiyle başlayacak. Ardından öğrenciler yaşadıkları duyguları resim atölyesinde resmedecekler. Atölyenin son etabı olan bilim atölyesinde ise öğrenciler yangınların nasıl çıktığını öğrenerek önlenmesine yönelik farkındalık kazanacaklar. Atölye kapsamında bölgedeki 100 çocuğa ulaşılması hedefleniyor.

Çocukların eğitimine destek olacak projelerde yer almaktan mutluluk duyduklarını belirten Aydem Perakende Genel Müdürü Serdar Marangoz: “Geçtiğimiz aylarda yaşadığımız yangın felaketi, hepimizi derinden etkiledi. Özellikle yangınlardan zarar gören bölgelerdeki öğrencilerimizin psikolojik olarak desteklenmesini sağlamak için uzun vadede neler yapabileceğimiz konusunda çalışmalar yaptık. Gündem değişse de yangınlar sönse de biliyoruz ki bu bölgelerde yaşayan çocuklarımız yangının etkilerini halen yaşamakta. Bu iş birliği sayesinde Marmaris İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün de destekleriyle amacımız tasarladığımız atölyelerle çocuklarımızın sosyal ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak” ifadelerini kullandı.