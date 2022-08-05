Asırlık hamal durağı teknolojiye direniyor

Osmanlı’dan bu yana gündelik işçi arayan ile iş arayanların buluştuğu Aydın’ın Efeler ilçesindeki asırlık Hamallar Durağı, gelişen teknolojiye direniyor. Her gün sabahın erken saatlerinde Hamal Durağı’na gelip iş bekleyen hamalların ise teknolojinin devreye girmesi ile işleri zayıfladı.

Ramazanpaşa Camii’nin doğu köşesinde bulunan alan, yaklaşık 150 yıldır Hamallar Durağı olarak biliniyor. Bir zamanlar tarım veya inşaat işçisi ya da hamal arayanların geldiği tek nokta olan Hamallar Durağı ise günümüzde adeta gelişen teknolojiye direniyor. Yarım asır öncesine kadar Amele Pazarı olarak da bilinen Hamallar Durağı’nın son müdavimlerinin de işleri, teknolojinin devreye girmesi ile zayıfladı. Neredeyse tamamı dede mesleği hamallığı profesyonel olarak yapan ve çoğunluğu Aksekililerden oluşan uzman hamallar, gelişen teknolojinin kendi mesleklerini de etkilediğini belirttiler.

“Burayı işyerimiz gibi görüyoruz”

Hamallığın dede mesleği olduğunu ifade eden Hamal Durağı’nın sakinlerinden 54 yaşındaki İsmail Özkan; “Birçoğumuz buradaki işi babasından devraldı. Babalarımız da dedelerimizden devralmış. Ama eskisi kadar iş de hamal da yok. Bir yandan taşıma alanındaki yeni çıkan makinelere direnirken diğer yandan da cep telefonları olmasına rağmen iletişim teknolojisine direnip Hamallar Durağı’nı boş bırakmıyoruz. Her gün sabah iş yerimiz gibi gördüğümüz bu alana gelip nasibimizi bekliyoruz. Hamallık sadece güç işi değil aynı zamanda uzmanlık gerektiren de bir iş. Bizler hamallar durağının son sakinleriyiz. Sanırım bizden sonra bu işi yapacak kimse kalmayacak" dedi.

“Bilenler bu durağa gelir”

Özellikle memur ataması dönemlerinde hareketlilik olduğunu ifade eden Özkan; “Ben aslında biraz geç başladım bu işe, pazarcılık yaptım. Zaten bizler ya pazara gideriz ya hamallık yaparız. Bizim işimiz bu. Babalarımız, dedelerimiz burada hamallık yapmış. Bizler de burada geçimimizi sağlıyoruz. Burası asırlık bir durak her gün buraya geliyoruz. İşimizi takip ediyoruz. Bekliyoruz. Bilen müşterilerimiz çağırır. Özellikle tayin zamanlarında hareketlilik olur. Aydın’a gelen veya Aydın’dan giden memurlar olur. Yazın biraz daha hızlı olur yani işlerimiz. Birisine hamal lazım olduğu zaman Ramazan Paşa Camiisi önündeki bu asırlık durağa gelir. Bizler de ata mesleğimizi devam ettiriyoruz. Bizler bu işin uzmanı değil bu işin profesyoneliyiz” dedi.

Durağın, eski günlerdeki gibi olmasa da yine kalabalık olduğunu sözlerine ekleyen Özkan; “Tabi teknoloji ile birlikte asansörlü sistemler, forkliftler çıktı. Bu bizim işleri de ekledi. Teknoloji devreye girince bizim işler zayıfladı. Ama çok şükür akmasa da damlıyor. Allah bereket versin” dedi.