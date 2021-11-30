banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Sanayinin Çağla ustası
Sanayinin Çağla ustası
Ballon d'or ödülü yine Messi'nin
Ballon d'or ödülü yine Messi'nin
Yeni icra ve İflas daireleri kuruluyor
Yeni icra ve İflas daireleri kuruluyor
Amerika Başkanı Biden Omikron için ilk kez konuştu
Amerika Başkanı Biden Omikron için ilk kez konuştu

ADÜ’de kadına yönelik şiddet ve toplumsal farkındalık paneli düzenlendi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğinde “Kadına Yönelik Şiddet ve Toplumsal Farkındalık” isimli panel, çevrimiçi olarak gerçekleşti.

AYDIN 30.11.2021, 11:01
ADÜ’de kadına yönelik şiddet ve toplumsal farkındalık paneli düzenlendi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğinde “Kadına Yönelik Şiddet ve Toplumsal Farkındalık” isimli panel, çevrimiçi olarak gerçekleşti.

Panele, Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Emine Gerçek Öter, Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Seher Sarıkaya Karabudak, Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Hüseyin Üreten, Prof. Dr. Esin Acar, Doç. Dr. Tuncay Ercan Sepetçioğlu, Dr. Öğr. Üy. Bilge Yaşan Şair, panelist olarak görev alan Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Nurdan Kamal ve Klinik Psikolog, Avrupa Akredite EMDR Eğitmeni ve Bakanlık Eğitmeni Asena Yurtsever, akademisyenler, öğrenciler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personelleri katıldı.

Panel başkanlığını yapan Doç. Dr. Emine Gerçek Öter, sosyo-kültürel bir sorun olan ve toplumlarda farklı biçimlerde ortaya çıkan şiddet olgusunun toplumların insan hakları çerçevesinde gösterdikleri gelişim aşamalarına bağlı olarak içeriği yeniden tanımlanan, tarihsel, kültürel, sosyal bakımdan değişime uğrayan bir kavram olduğunu söyledi. Bir insan hakları ihlali olan kadına yönelik şiddetin; dil, din, ırk, sınıf, etnisite, mezhep, cinsiyet ayırt etmeksizin tüm toplumların ortak sorunu olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Emine Gerçek Öter, hem dünyada hem de Türkiye’de şiddet ve kadına yönelik şiddetin en çok yaşanan sosyal sorunların başında geldiğini ifade etti.

Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması’nın (2014) ortaya koyduğu ilk sonucun ülke genelinde kadınların maruz kaldıkları şiddetin yaygın bir biçimde yaşanmaya devam ettiği yönünde olduğunu belirten Doç. Dr. Emine Gerçek Öter, DSÖ verilerinde ise hayatı boyunca her 3 kadından 1’inin partnerinden ya da partner dışı diğer kişilerden şiddete maruz kaldığının bildirildiğini aktardı. Doç. Dr. Emine Gerçek Öter, “Şiddet bir şemsiye olarak ele alınırsa akran zorbalığı ve mobbing kavramları bu şiddet şemsiyesi altında yer alan ve son zamanlarda sıkça duyulan kavramlardandır. Bu noktada etkin girişimlerden biri olarak kadına yönelik şiddeti doğuran ve pekiştiren olumsuz tutum ve davranışların ortadan kaldırılması noktasında kadına yönelik şiddet ve ev içi şiddet konularında toplumsal farkındalık, duyarlılık ve bilinç kazandırmanın önemini vurgulayan eğitimlerin yaygınlaştırılmasıdır.” dedi.

Panelist Nurdan Kamal, ‘Kadına Yönelik Şiddete Karşı Toplumsal Farkındalık’ isimli konuşmasında, şiddetin ve kadına yönelik şiddetin nedenlerini, toplumda bir arada yaşayan kadın ve erkek ilişkilerini, toplumsallaşma sürecindeki etkileşimlerini, yetiştirilme şekillerini ele aldı. Şiddeti uygulayanların özelliklerini ve yapılması gerekenleri paylaşan Nurdan Kamalrak saha deneyimlerimden örnekler vererek konuşmasını tamamladı.

Panelist Asena Yurtsever, “Üniversite Öğrencilerinde Akran Zorbalığı, Şiddet ve Mobing’ başlıklı konuşmasında konuyu insan ilişkileri kapsamında ele alarak gençlerin farkındalığını arttırmak amacıyla iletişim ve davranışlarını analiz ve sentez edebilme, fark edebilme ve doğru yaklaşımı sergilemeye yönelik kapsamlı bilgilendirme yaptı. Örnekler üzerinden tanımların anlatıldığı, katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği panel, değerlendirmelerin yer aldığı soru-cevap kısmı ile sona erdi.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 14 36
2. Konyaspor 14 26
3. Hatayspor 14 26
4. Fenerbahçe 14 24
5. Alanyaspor 14 24
6. Başakşehir 14 22
7. Karagümrük 14 22
8. Galatasaray 14 22
9. Adana Demirspor 14 20
10. Beşiktaş 14 20
11. Antalyaspor 14 18
12. Gaziantep FK 14 18
13. Altay 14 17
14. Sivasspor 14 16
15. Giresunspor 14 16
16. Kayserispor 14 16
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 14 13
18. Göztepe 14 11
19. Kasımpaşa 14 10
20. Rizespor 14 10
Takımlar O P
1. Ümraniye 13 27
2. Ankaragücü 14 27
3. Eyüpspor 14 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. İstanbulspor 13 20
7. Tuzlaspor 12 20
8. Kocaelispor 13 20
9. Samsunspor 13 19
10. Adanaspor 14 18
11. Menemenspor 13 17
12. Gençlerbirliği 13 17
13. Boluspor 13 16
14. Denizlispor 13 15
15. Bursaspor 13 14
16. Manisa FK 14 14
17. Ankara Keçiörengücü 13 13
18. Altınordu 14 13
19. Balıkesirspor 13 7
Takımlar O P
1. Chelsea 13 30
2. Man City 13 29
3. Liverpool 13 28
4. West Ham 13 23
5. Arsenal 13 23
6. Wolverhampton 13 20
7. Tottenham 12 19
8. M. United 13 18
9. Brighton 13 18
10. Leicester City 13 18
11. Crystal Palace 13 16
12. Brentford 13 16
13. Aston Villa 13 16
14. Everton 13 15
15. Southampton 13 14
16. Watford 13 13
17. Leeds United 13 12
18. Burnley 12 9
19. Norwich City 13 9
20. Newcastle 13 6
Takımlar O P
1. Real Madrid 14 33
2. Atletico Madrid 14 29
3. Real Sociedad 15 29
4. Sevilla 14 28
5. Real Betis 15 27
6. Rayo Vallecano 15 24
7. Barcelona 14 23
8. Athletic Bilbao 14 20
9. Espanyol 15 20
10. Osasuna 15 20
11. Valencia 15 19
12. Villarreal 14 16
13. Celta de Vigo 15 16
14. Mallorca 15 16
15. Deportivo Alaves 14 14
16. Granada 14 12
17. Elche 15 12
18. Cádiz 15 12
19. Getafe 15 10
20. Levante 15 7