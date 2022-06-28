ADÜ Söke İşletme Fakültesi’nde mezuniyet töreni gerçekleştirildi

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Söke İşletme Fakültesi 2021-2022 eğitim öğretim yılı mezuniyet töreni yapılırken, mezuniyette 400 civarında öğrenci belgelerini aldı.

Törene, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Söke Belediye Başkan Yardımcısı Veli Devrim Yerli, Söke İşletme Fakültesi dekanı Prof. Dr. Turan Akkoyun, Söke İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Rasim Demirelli, Söke Ticaret Odası Başkanı Haluk Kutlay, MHP Söke İlçe Başkan Yardımcısı ve Söke Demirciler Odası Başkanı Ahmet Tokmakoğlu, MHP Söke Kadın Kolları Başkanı Hilal Ayyıldız Ateş başta olmak üzere davetliler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Söke İşletme Fakültesi’nin 400’e yakın öğrencisini donanımlı bir şekilde mesleki hayata aktardığını belirten Söke İşletme Fakültesi dekanı Prof. Dr. Turan Akkoyun; mezun olan gençlerin bahtlarının açık, yolların aydınlık, şanslarının bol olmasını diledi.

Akkoyun konuşmasında, “Türkiye’nin büyük çalkantılarla girdiği üçüncü bin yılda yakın dönemde hiç yaklaşma fırsatı bulamadığı önemli fırsatlarla karşı karşıyadır. Biz gençlerimizin Türkiye Cumhuriyetinin bu fırsatları değerlendirmesinde katkı yapacak nitelikte olduğunu düşünüyoruz. Atatürk’ün dediği gibi ‘uygarlığın en temel yolu durmaksızın yenilenmektir.’ Yenilenebilmek için akademik bilgi ve özgür düşünce gerekmektedir. ADÜ kişilikli, donanımlı ve nitelikli eğitimi ile bu arkadaşlarımızı mesleki eğitime hazırlamıştır” dedi.

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir mezun olan öğrencilere gelecek hayatlarında başarı diledi. Mezun olmanın güzel bir başlangıç olduğunu dile getiren Rektör Aldemir, öğrencilerden okulları ile bağlarını koparmamalarını istedi.

Söke İşletme Fakültesi’ni birincilikle tamamlayıp, mezun olan Ayşegül Dursun, dört yıl önce fakülteye ilk geldiğinde kendini ifade etmekte çekingen, konuşmaktan kaçındığını söyleyerek, “Bu dört yıllık süreçte kendimi tanıma fırsatı buldum. Kendimi özgürce ifade edebiliyorum, kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Mezuniyet yolun sonu değil, güzel bir başlangıç. Sadece akademik değil, kişisel gelişimize de katkılar sağlayabildik. Bundan sonra mesleki hayatımızda da üzerine koyarak yolumuzu çizebilmeyi umut ediyorum” diye konuşarak eğitim hayatı boyunca başarısında pay büyük pay sahibi olan başta ailesi ve eğitmenlerine teşekkür etti.

Söke İşletme Fakültesi üçüncüsü İnsan Kaynakları Yönetimi İkinci Öğretim Bölümünden Beyza Köseoğlu, fakülteyi ikinci olarak tamamlayan Kamu Yönetimi İkinci Öğretim Bölümünden Fatma Nur İren ve İnsan Kaynakları Yönetimi İkinci Öğretim Bölümünden Ceren Güneş Yılmaz ile Fakülte birincisi Ayşegül Dursun’a plaketleri takdim edildi.

Ardından fakülte birincisi Ayşegül Dursun okul anı kütüğüne ismini çaktı. Daha sonra törende tüm bölümlerde dereceye giren öğrencilere plaketleri verilirken, mezuniyet sevinci yaşayan Söke İşletme Fakültesi öğrencileri diplomalarını aldı. Ödül ve diploma töreni sonrasında ise kep fırlatma anı yaşandı.