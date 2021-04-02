ADÜ öğretim üyesinin geliştirdiği yerli ve milli ilk sözel olmayan bilişsel test, Milli Eğitim Bakanlığı’na devredildi

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Bildiren’in geliştirdiği yerli ve milli ilk sözel olmayan bilişsel test, Milli Eğitim Bakanlığı’na devredildi.

ADÜ Teknokent ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında ilk yerli ve milli ‘Sözel Olmayan Yetenek Testi’ uygulaması için sözleşme imzalandı. ADÜ Eğitim Fakültesi’nde Özel Yetenekliler Eğitimi alanında çalışmalarını sürdüren Doç. Dr. Ahmet Bildiren’in geliştirdiği ilk yerli ve milli sözel olmayan bilişsel test ADÜ TEKNOKENT mentörlüğünde Milli Eğitim Bakanlığı’na devredildi.

Bu kapsamda ADÜ Rektörü ve ADÜ TEKNOKENT Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir ve Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ali Akyol’un imzalarına müteakiben imza töreni Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül ve ADÜ Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Cemal İyem’in katılımları ile Ankara’da gerçekleştirildi.

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, yürütülen proje ile sosyo-kültürel yapıdan ayrı değerlendirme olanaklarının sunulmasının, bağımsız testlerin kullanılmasının bu durumun dezavantajlarını tolere edebileceğini belirterek; projenin uluslararası alanda sıklıkla kullanılan sözel olmayan zeka testleri kategorisinde Türkiye’de Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde ilk olma niteliği taşıdığına dikkat çekti. Rektör Aldemir, “Üniversitemizin böyle değerleri ülkemizin hizmetine sunması çok önemli. Bu çalışmada başta Doç. Dr.Ahmet Bildiren olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Ülkemizde uygulanan sözel olmayan zeka testlerinin tamamının yurt dışı kaynaklı olması ve özel gereksinimli çocukların tanılanmasında kullanılacak test ihtiyaçlarının bulunması nedeniyle başlatılan çalışma başarılı bir şekilde sonuçlandı. Adnan Menderes Teknoloji Geliştirme A.Ş koordinasyonunda geliştirilen projenin yerli ve milli olması açısından büyük bir katma değer sağlayacağı ön görülüyor.

Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bildiren, mevcut testlerin yurt dışı kaynaklı olması nedeniyle testlerin kullanımı ve maliyeti açısından bir zorluk getirdiğini belirterek; yurt dışında geliştirilen testlerin uyarlama çalışması sonrasında testin Türkiye’de kullanılabilmesi için yüksek düzeyde mali kaynak aktarılması gerektiğini söyledi. Doç. Dr. Bildiren, “Türkiye’de ulusal düzeyde geliştirilen bir sözel olmayan bilişsel yetenek testi bulunmamaktadır. Bu bağlamda ulusal alanda geliştirilecek testlerin alana kazandırılmasıyla bu kaynakların yurt içinde kalması sağlanabilecektir. Bu çalışmada amaç klinik ortamda tanısal bir zeka değerlendirme aracını geliştirmekten ziyade alanda çalışan klinik psikologların, psikolojik danışmanların, eğitimcilerin ve uzmanların kaba klinik tanılama sürecinde kullanacakları, araştırmacıların yetenek ölçümü gerektiren çalışmalarına dayanak oluşturacakları ve öğrenci seçimi gerektiren bireysel-grup testi uygulamalarındaki ölçme aracı eksikliğini karşılamaktır. Bu amaçla öncelikle 4-13 yaş grubundaki 3 bin 73 çocuk üzerinde pilot çalışma yapılmıştır. Pilot çalışmaya göre son şekli verilen testin norm çalışması için istatistiki bölge birimleri sınıflaması düzey-1 göre her bölgeden bir ilde uygulanmasına karar verilmiştir. Buna göre İstanbul bölgesinde İstanbul’da, Batı Marmara’da Balıkesir’de, Ege’de Aydın’da, Doğu Marmara’da Eskişehir’de, Batı Anadolu’da Ankara’da, Akdeniz’de Antalya’da, Orta Anadolu’da Aksaray’da, Batı Karadeniz’de Zonguldak’ta, Doğu Karadeniz’de Trabzon’da, Kuzeydoğu Anadolu’da Erzurum’da, Ortadoğu Anadolu’da Van’da ve Güneydoğu Anadolu’da Şırnak’ta test uygulanmıştır. Örneklem 4bin 464’ü kız , 4 bin 665’i erkek olmak üzere toplam 9 bin 129 çocuktan oluşmaktadır. Testin alana kazandırılması, özel eğitimde tanılamaya büyük katkı sağlayabilecektir” diye konuştu.