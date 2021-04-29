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Adnan Menderes Sulama Birliği sezona hazır

Koçarlı Adnan Menderes Sulama Birliği’nde, kısıtlı sulama programının uygulanacağı sulama sezonu öncesinde kanal temizliği ve bakım işlerinde sona gelindi.

AYDIN 29.04.2021, 13:16
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Adnan Menderes Sulama Birliği sezona hazır

Koçarlı Adnan Menderes Sulama Birliği’nde, kısıtlı sulama programının uygulanacağı sulama sezonu öncesinde kanal temizliği ve bakım işlerinde sona gelindi.

Aydın’da Çine ve Söke’deki arazilerin belli bir kısmının yanı sıra Koçarlı Ovası’nın can damarı olan Koçarlı Adnan Menderes Sulama Birliği’nde kısıtlı sulama programının uygulanacağı 2021 sulama sezonu öncesinde kanal temizliği ve bakım işleriyle ilgili çalışmalara hız kazandırıldı.

Çalışmalar kapsamında, Adnan Menderes Sulama Birliği Başkanı Mustafa Döner ve birlik bünyesindeki görevliler tarafından sorumluluk sahasındaki çiftçilere birebir mahalle ziyaretleriyle kısıtlı sulama programı anlatılarak sulama beyannameleri alınmaya başlanırken, taleplere dönük olarak birlik içinde değerlendirme çalışmalarına da ağırlık verildi. Birlik yetkililerinden edinilen bilgilere göre, belirli bir periyot halinde devam eden kanal temizliği, yol ve bakım işlerinin de hızlandırıldığı çalışmalarda, kanalet bakımlarında da sona gelindi. Koçarlı-Bağarası Sulaması Tekeli bölgesi köprü geçişi ve su iletimi büz yerleştirme işlerinin de başlatıldığı çalışmalarda, Akçaova Göleti’ndeki bakım-onarım çalışmaları ile Karacaören Göleti’nde ana boru tamiratı da yapıldı
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