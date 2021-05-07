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33 yıl hapis cezası olan şüpheliyi jandarma yakaladı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde hakkında 33 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli jandarmanın dikkati sayesinde yakalandı. Şüpheli adli makamlara sevk edildi.

AYDIN 07.05.2021, 15:17
33 yıl hapis cezası olan şüpheliyi jandarma yakaladı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde hakkında 33 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli jandarmanın dikkati sayesinde yakalandı. Şüpheli adli makamlara sevk edildi.

Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, Yeniköy yolunda asayiş uygulaması yapan Kuşadası Jandarma ekipleri şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. Otomobilden indirilen şüphelinin yapılan GBT sorgusunda, Cemil Ç. olduğu ve 16 ayrı suçtan hakkında 33 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Şüpheli jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi.
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