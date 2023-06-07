Küçükler Kız Voleybol Türkiye Şampiyonası’nda son 8 takım arasına kalarak Amasya’da yapılan Türkiye Şampiyonası finallerinde Aydın’ı temsil ederek Türkiye Şampiyonu olan Söke Behiye Hanım Ortaokulu Voleybol Takımı öğrencileri Aydın İl Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu’nu makamında ziyaret etti.

Okul Sporları faaliyet programında yer alan Küçükler Kız Voleybol Türkiye Şampiyonası’nda son 8 takım arasına kalarak Amasya’da yapılan Türkiye Şampiyonası finallerinde Aydın’ı temsil eden, Söke Behiye Hanım Ortaokulu Voleybol Takımı Türkiye Şampiyonu oldu. Şampiyon voleybol takımı Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu’nu makamında ziyaret etti. Şampiyon sporcular gerçekleşen ziyarette elde edilen başarıda İl Müdürü Fillikçioğlu’na yapmış olduğu desteklerinden ötürü kendilerine teşekkür etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu da ziyarette Aydın’ın isminin spor alanında duyulması ve güzel başarılar elde edilmesi dolayısıyla sporcuların bu başarısında emeği olan antrenörlere, öğretmenlere ve ailelerine teşekkür ederek sporculara çeşitli hediyeler takdim etti.

Ziyaret Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü binasının önünde hatıra fotoğrafı çekimi ile sonlandı.