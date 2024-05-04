Açıklamada 03.05.2024 tarihinde Şirket payları ile ilgili olarak 42,40-42,50 TL fiyat aralığından(ortalama 42,471 TL) 50.000 adet hissenin geri alındığı belirtildi.

25.03.2024 tarihli Özel Durum Açıklamamız ile kamuya duyurulan Pay Geri Alım programı kapsamında: 03.05.2024 tarihinde Şirketimiz payları ile ilgili olarak 42,40-42,50 TL fiyat aralığından(ortalama 42,471 TL) 50.000 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir.Şirketimizin sahip olduğu AVPGY Payları 150.000 adete ulaşmıştır.(Şirket sermayesine oranı %0,0375)

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