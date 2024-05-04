Açıklamada 03.05.2024 tarihinde Şirket payları ile ilgili olarak 42,40-42,50 TL fiyat aralığından(ortalama 42,471 TL) 50.000 adet hissenin geri alındığı belirtildi.

Baykar toplu konutları yaza tamamlanacak Baykar toplu konutları yaza tamamlanacak

25.03.2024 tarihli Özel Durum Açıklamamız ile kamuya duyurulan Pay Geri Alım programı kapsamında: 03.05.2024 tarihinde Şirketimiz payları ile ilgili olarak 42,40-42,50 TL fiyat aralığından(ortalama 42,471 TL) 50.000 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir.Şirketimizin sahip olduğu AVPGY Payları 150.000 adete ulaşmıştır.(Şirket sermayesine oranı %0,0375)

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