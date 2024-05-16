Avrasya Tüneli web sitesi üzerinden yapılan duyuruya göre 16 Mayıs 2024 itibarıyla Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine zam yapıldı. Otoyol ve köprü geçiş ücretleri ardından Avrasya Tüneli geçiş ücretlerinde de düzenlemeye gidildi. Avrasya Tünelin tek yön geçiş ücretleri gündüz tarifesinde otomobiller için 80 TL’den 112 TL’ye çıktı. Tarife resmi internet adresi ve sosyal medya hesaplarından duyuruldu.



Avrasya Tüneli yeni gündüz geçiş tarifesi

Avrasya Tüneli tek yön geçiş ücretleri gündüz tarifesinde otomobiller için 80 TL'den 112 TL'ye, minibüsler için 120 TL'den 168 TL'ye ve motosikletler için 31,20 TL'den 41,7 TL'ye yükseldi.



Avrasya Tüneli yeni gece geçiş tarifesi

Ücretler gece 00:00’dan sabah 05:00’a kadar yüzde 50 indirimli olarak otomobiller için 56 TL, minibüsler için 84 TL, motosikletler için ise 21,85 TL olarak uygulanacaktır.