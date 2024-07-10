Kültürümüzün en köklü geleneklerinden biri olan aşure, birlik, beraberlik ve paylaşmanın en güzel örneklerinden biridir. Aşure ne kadar paylaşılıp dağıtılırsa o kadar bereketli olacağına inanıldığı için her evin mutfağında kendine yer bulur. Bakliyat çeşitlerinden, kuru yemişlerine kadar birçok tadın aynı hoşgörü tenceresinde bir araya gelerek oluşturduğu bu özel lezzet, bereketli Anadolu topraklarının tarihsel ve kültürel mirasının da bir parçasıdır. Reis Gıda olarak, bu mirası yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak adına, 43 yıldır olduğu gibi bu yıl da özenle seçilmiş bakliyat ürünlerimizi ülkemiz ve dünya genelindeki tüketicilerimize sunarak, farklı ülkelerde yaşayan insanları aşure lezzetiyle bir araya getiriyoruz. Hazırlamış olduğumuz özel aşure kitleri ile dünya genelindeki insanlar, Türk kültürünün bu zengin ve anlamlı tatlısını kendi evlerinde hazırlayıp komşularıyla paylaşma fırsatı buluyor.

Reis Gıda, sadece Türkiye’de değil, Amerika, İngiltere, Avrupa ve Asya pazarlarında da faaliyet göstererek, Aşure Ayı'nın evrensel mesajını global bir fenomene dönüştürüyor. Aşure, içinde barındırdığı çeşitli malzemelerle çeşitlilik içinde birlik mesajını simgeliyor.

Reis Gıda Yönetim Kurulu Üyesi Işılay Reis Yorgun, Aşure Günü’nün toplumsal dayanışma, paylaşım ve hoşgörü gibi değerlerin sembolü olduğunu vurgulayarak, bu özel günün kutlanmasının önemine değindi. “Aşure, 10 bin yıllık köklü bir gelenek olarak toplumsal birliğimizi ve paylaşma kültürümüzü pekiştiren tatlımızdır. Reis Gıda olarak, her yıl olduğu gibi bu yıl da 'Geleneği Geleceğe Aktaralım' temasıyla düzenlediğimiz tadım etkinliklerimizle bu geleneği yaşatmayı ve gelecek nesillere aktarmayı amaçlıyoruz.” dedi.

Aşure, farklı yörelerde kendine has tarifleriyle pişirilerek herkesin damak zevkine hitap edebiliyor. Bazıları fasulyesini bolca kullanır, bazıları fındık ekler, kimileri ise aşurenin renginin koyu olmasını tercih ederken, bazı yörelerde tuzlu aşure yapımına bile rastlanabilir. Ancak her türlüsü, eldeki malzemelerle yetinmeyi, bereketi çoğaltmayı ve paylaşmayı ifade eder. Pişirildikçe dağılan, dağıldıkça lezzetlenen ve paylaşıldıkça daha da tatlanan aşure, toplumsal birliğimizi ve paylaşma kültürümüzü en tatlı şekilde sergiler.

Reis Gıda şefleri, aşureyi modern çağın gereksinimleriyle birleştirerek yeni bir lezzet olan “Glutensiz Aşure” tarifini geliştirdi. Glutensiz beslenmeyi tercih eden tüketicilerimiz için chia ve kinoa tohumlarıyla zenginleştirilen bu özel tarif, aynı lezzet için farklı bir alternatif sunuyor. Işılay Reis “Annelerimizden aldığımız geleneksel tarifi, modern lezzetlerle harmanlayarak yepyeni bir aşure deneyimi sunuyoruz. Tüketicilerimiz için kurduğumuz özel tadım stantlarında, herkesin sağlıklı ve lezzetli bir şekilde aşure tadabileceği bir ortam sağlamayı hedefliyoruz.” şeklinde konuştu.

Bu etkinliklerle Reis Gıda, geleneksel lezzetleri modern dokunuşlarla yeniden yorumlayarak hem gelenekleri koruyor hem de yeni nesillere aktarıyor. Birlik ve beraberliğin en güzel örneklerinden biri olan Aşure Ayı’nın, mutfaklara bereket ve sofralara lezzet getirmesi dileğiyle.

Chia ve Kinoa Tohumlu Glutensiz Aşure Tarifi

Malzemeler:

1/2 su bardağı Reis Royal Kinoa

1/4 su bardağı Reis Royal Chia Tohumu

1 su bardağı Reis Koçbaşı Nohut (haşlanmış)

1 su bardağı Reis Kuru Fasulye (haşlanmış)

1 su bardağı kuru incir (küçük doğranmış)

1 su bardağı kuru kayısı (küçük doğranmış)

1 su bardağı kuru üzüm

1 su bardağı ceviz içi (kırık)

1 su bardağı fındık (kırık)

1 su bardağı badem (kabukları soyulmuş)

2 su bardağı toz şeker (isteğe bağlı)

1 çay kaşığı karanfil

1 çubuk tarçın

1 portakal kabuğu rendesi

1 nar (süslemek için)

1/2 su bardağı süt (isteğe bağlı)

10 su bardağı su

Hazırlanışı:

Nohut ve fasulyeyi bir gece önceden ıslatın ve ertesi gün haşlayın. Pirinci ve kinoayı yıkayıp ayrı ayrı haşlayın. Chia tohumlarını 1 su bardağı su ile jel kıvamına gelene kadar bekletin. Tüm malzemeleri büyük bir tencerede karıştırın, şeker ve su ekleyerek kaynatın. Karışımı kısık ateşte pişirin, kıvamını alınca kaselere paylaştırın ve soğumaya bırakın. Üzerini nar taneleri ve kuruyemişlerle süsleyin.

Reis Olsun, Afiyet olsun!