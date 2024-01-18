2024 yılı net asgari ücret, 27 Aralık 2023 tarihinde 17 bin 2 TL olarak açıklandı. Doğrudan 7 milyonun üzerinde çalışanı, dolaylı olarak tüm toplumu ilgilendiren asgari ücret, açıklandığı gün 578 dolara denk geliyordu.



Doların bugün gördüğü en yüksek seviye olan 30,18 TL üzerinden hesapladığımızda ise, 563 dolara denk geliyor. Böyle baktığımızda, yeni asgari ücret henüz çalışanın cebine girmeden yaklaşık olarak 15 dolar yani 453 TL değer kaybetti.



Açlık sınırı 14 bin 431, yoksulluk sınırı 47 bin 9 lira

TÜRK-İŞ’in, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek için her ay yaptığı 'Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması'nın Aralık 2023 sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı.



Buna göre, aralık ayında 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden 'açlık sınırı' 14 bin 431 lira olmuştu.



Gıda ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen 'yoksulluk sınırı' 47 bin 9 lira olarak hesaplanmıştı.



Bekar bir çalışanın 'yaşama maliyeti' ise, aylık 18 bin 796 lira olarak belirlenmişti.