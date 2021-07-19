banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Lise öğrencileri Tiktok'un sınırsız jeton açığını buldu
Lise öğrencileri Tiktok'un sınırsız jeton açığını buldu
Tuz dışında tansiyonu yükselten 9 besin
Tuz dışında tansiyonu yükselten 9 besin
Tüketici güveni yeniden azaldı
Tüketici güveni yeniden azaldı
Dünyaca ünlü uzmandan kritik altın ve dolar tavsiyesi
Dünyaca ünlü uzmandan kritik altın ve dolar tavsiyesi

Zonguldak’ta uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklu

Zonguldak’ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan bir şüpheli tutuklandı. Operasyon kapsamında 300 gram uyuşturucu madde, para ve uyuşturucu madde aparatı ele geçirildi.

Asayiş 19.07.2021, 09:41
Zonguldak’ta uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklu
banner502

Zonguldak’ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan bir şüpheli tutuklandı. Operasyon kapsamında 300 gram uyuşturucu madde, para ve uyuşturucu madde aparatı ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmada; İl Merkezinde On Temmuz Mahallesi’nde operasyon düzenlendi. Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti suçundan M.Y. isimli şüpheli yakalandı.

Operasyon kapsamında; yaklaşık 300 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde, para ayrıca çokça uyuşturucu madde aparatları ele geçirildi. Gözaltına alınan M.Y. isimli şahıs sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu
banner501