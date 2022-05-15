Zonguldak’ta trafik kazası: 3 yaralı

Zonguldak’ta Teoman Duralı Tünellerinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza öğlen saatlerinde Teoman Duralı Tünellerinde meydana geldi. İddiaya göre 34 EDD 933 plakalı Fiat marka otomobil ile 74 BG 055 Fiat marka otomobiller çarpıştı. Kazada Nejdet N., Binnur N. ve Nuray Y. olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak Atatürk Devlet Hastanesine götürdü.

Hastanede tedavi altına alınan yaralılar durumu iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.