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Zonguldak’ta kontrolden çıkan cip duvara çarparak durabildi: 3 yaralı

Zonguldak’ta bir cip yolun kaygan olması nedeniyle kontrolden çıkarak duvara çarptı. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Asayiş 23.09.2021, 13:45
Zonguldak’ta kontrolden çıkan cip duvara çarparak durabildi: 3 yaralı

Zonguldak’ta bir cip yolun kaygan olması nedeniyle kontrolden çıkarak duvara çarptı. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Zonguldak-İstanbul karayolu Ilıksu rampası mevkiinde yaşandı. A.Y. idaresindeki 67 LG 123 plakalı cip, yağışlı hava nedeniyle yolun da kaygan olması nedeniyle kontrolden çıktı. Araç yol kenarındaki duvara çarparak durabildi. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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