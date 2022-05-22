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Zonguldak’ta kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu

Zonguldak’ta kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu. Köy sakinlerinin su tesisatını tamir etmek için gittiği ormanlık alanda bulduğu ceset, Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesinin ardından otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

Asayiş 22.05.2022, 19:48
Zonguldak’ta kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu

Zonguldak’ta kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu. Köy sakinlerinin su tesisatını tamir etmek için gittiği ormanlık alanda bulduğu ceset, Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesinin ardından otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 17.00 sıralarında Merkez ilçeye bağlı Kabalaklı köyünde yaşandı. Ormandan köylerine su taşıyan hattın tamiratını yapmak isteyen köy sakinleri köyden yaklaşık iki kilometrelik uzaklıkta tanınamayan bir erkek cesedine rastladı. İhbar üzerine olay yerine gelen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri cesedin yanında bir adet av tüfeği buldu.

Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı’nın yaptığı incelemede yaklaşık 1,5 aylık olduğu tahmin edilen erkek cesedinin tanınamaz halde olması nedeniyle kimlik tespiti yapılamadı. İncelemenin ardından 30 yaşlarındaki erkek cesedi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Cesedin, 2 ay önce Antalya’ya çalışmaya gideceğini söyleyen bir daha haber alınamayan bir köy sakinine ait olabileceğinden şüpheleniliyor.

Cesedi bulunca jandarmaya haber verdiklerini anlatan Emre Çevik, "Ben çok fazla kalamadım. Ayrılmak zorunda kaldım. Su tamiratı yapmaya giden vatandaşlar görmüş. Jandarmaya ihbar etmişler. Olay yerini göstermişler. Ceset bozulmuş, ben kaldıramadım olay yerinden ayrılmak durumunda kaldım. Erkek cesediydi, av tüfeği vardı yanında" diye konuştu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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