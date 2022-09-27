Zincirleme kazada motosiklet sürücüsü feci şekilde öldü

Adana’da bir otomobilin önünde giden motosiklete çarpması sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında, motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, merkez Seyhan ilçesi, Kurtuluş Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Ziyapaşa Bulvarı’ndan Uğur Mumcu Meydanı istikametine giden Kazım E. idaresindeki 34 ZR 7053 plakalı otomobil, önünde aynı yöne seyreden ehliyetsiz sürücü Fehmi Akalan idaresindeki 01 EVY 23 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet yerde sürüklenerek aynı yönde seyreden Çağlar Iğnak idaresindeki 01 AKT 551 plakalı otomobile çarptıktan sonra sırasıyla 34 ZR 7053, 01 AKT 551, 34 ZR 7053, 01 ALE 243, 01 TC 942 ve 33 AHA 616 plakalı otomobillere çarparak durabildi. Sürücü Akalan çarpmanın etkisiyle ağır yaralandı. Yaralı, çağrılan ambulans ile Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Akalan’ın cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırılırken, motosiklete çarpan sürücü gözaltına alındı.