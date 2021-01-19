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Zihinsel engelli kişinin öldürülme anını mahkemede böyle anlattı:

Kocaeli’de parkta alkol alırken kendilerine cinsel organını gösterdiğini iddia ettikleri şahsı darp ederek ölümüne neden olan 3 kişinin yargılandığı davada tanıklardan biri cinayet anında yaşananları mahkeme salonunda anlattı.

Asayiş 19.01.2021, 13:44
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Zihinsel engelli kişinin öldürülme anını mahkemede böyle anlattı:

Kocaeli’de parkta alkol alırken kendilerine cinsel organını gösterdiğini iddia ettikleri şahsı darp ederek ölümüne neden olan 3 kişinin yargılandığı davada tanıklardan biri cinayet anında yaşananları mahkeme salonunda anlattı.

Olay Kocaeli’nin İzmit İlçesi Kuruçeşme Fatih Mahallesi’nde 2018 yılında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre olayda zihinsel engelli olduğu öğrenilen Faruk Aydaş (49) isimli şahıs, çocuk parkında dolaştığı esnada parkta alkol aldıkları öne sürülen 3 kişiyle tartışmaya başladı. Tartışma sonrası 3 kişi, kendilerine cinsel organını gösterdiğini iddia ettikleri Aydaş’ı darp ederek olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan Aydaş, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Aydaş’ın hastanede 22 gün süren tedavisi sonrasında yaşamını yitirdi. Olaya karıştığı belirlenen Efecan Ö., Sezgin D. ve Gürkan V., polis gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Kasten öldürme suçundan tutuksuz yargılanan Efecan Ö., Sezgin D. ve Gürkan V.’nin Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edildi.

Gasp edildiği iddialarını yalanladı

Duruşmada tanık olarak dinlenen Hastane polisi Osman S., "Faruk Aydaş isimli şahsın darp edildiğini söyleyerek hastanedeyken beni çağırdılar. Kısa boylu biriydi ve aşırı derecede darp edilmişti. Ne olduğunu sorduğumda 4-5 kişinin sopayla kendisini darp ettiğini söyledi. Kendisine para veya değerli bir şey için darp ettiğini söylemedi. Faruk Aydaş’ı hastaneye getiren 112 ekibiyle görüştüğümde olay yerinde özel bölgesini gösterdiğini duyduklarını söylediler. Daha sonra maktülün kardeşi ile karşılaştım hastanede. ’Kardeşim zihinsel engellidir, kardeşimi darp etmişler’ dedi. Ben müşteki ve katılanın söylemlerini kabul etmiyorum. Gasp edildiği ile ilgili bir şey söylemiş olsaydı tutanak tutardım" dedi.

"Koşa koşa birinin sopayı aldığını gördüm"

Aksam saat 20.30 sıralarında mahallede birinin darp edildiğini duyduğunu ifade eden tanık Fadime Alkan, "Aynı Gece 01.30’da sıralarında 4 tane genç gördüm. Beyaz gömlekli olan birisi koşa koşa gidip apartmanın önünde olan bir sopayı aldı ve hep birlikte gittiler. Şahısların yüzlerini görmedim. Darp edilen şahsı mahallede gezmesi nedeniyle sima olarak tanıyordum. Darp anını görmedim ancak maktulün ambulansa alındığı anı gördüm" diye konuştu.

Duruşma ileri bir tarihe ertelendi

Mahkeme heyeti kasten öldürme suçundan yargılanan Efecan Ö., Sezgin D., Gürkan V. tutuksuz hallerinin devamına ve duruşmanın ileri bir tarihe ertelenmesine karar verildi.
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