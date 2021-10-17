Zeytinburnu’nda zehir tacirleri yakalandı

İstanbul Zeytinburnu’nda üç farklı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 3 kilo uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde Seyitnizam, Telsiz ve Sümer mahallelerinde üç adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alınırken, toplam 3 kilogram kubar, metamfetamin, afyon sakızı ve uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.