Zeytinburnu’nda silahların konuştuğu kovalamaca kamerada: 2 yaralı

Zeytinburnu’nda aralarında husumet olan 2 kişi arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya döndü.

Tartıştığı şahsı vuran zanlının kaçarken etrafa rasgele ateş açmasıyla yoldan geçen bir kişi daha yaralandı. Silahlı saldırı kameralara yansırken olayda ateş eden 2 zanlı çıkarıldığı mahkemece tutulandı.

Olay, 29 Haziran 2021 tarihinde Zeytinburnu Seyitnizam Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen ilgiye göre, aralarında husumet olduğu ileri sürülen Gökhan Y, ile İsmail Ş., karşılaştığı sokakta tartışmaya başladı. Bir süre devam eden tartışmada İsmail .Ş., çıkardığı silahla Gökhan Y.’yi bacağından vurup kaçtı. Bunun üzerine kanlar içinde yere yığılan Gökhan Y.’nin kardeşi Hakan Y., ve arkadaşları kaçan İsmail Ş.’yi kovalamaya başladı.

“Rastgele ateş yoldan geçen birine isabet etti”

Silahların konuştuğu kovalamacadaki Hakan Y.’nin açtığı rasgele ateş sonucu, olayla ilgisi olmayan Suriye uyruklu bir kişi de yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırıldı.

“Yakalanan 2 zanlı tutuklandı”

Gelen polis ekipleri yaptıkları incelemenin ardından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Bir süre sonra iki şüpheli İsmail Ş., ile Hakan Y., yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından iki zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.