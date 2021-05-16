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Zeytinburnu’nda şampiyonluk kutlamasında kavga çıktı

Zeytinburnu’nda Beşiktaş’ın şampiyonluğunu kutlamak için sokağa çıkan grup arasında kavga çıktı. Polis ekiplerinin müdahalesiyle grup dağıtıldı.

Asayiş 16.05.2021, 09:58
Zeytinburnu’nda şampiyonluk kutlamasında kavga çıktı

Zeytinburnu’nda Beşiktaş’ın şampiyonluğunu kutlamak için sokağa çıkan grup arasında kavga çıktı. Polis ekiplerinin müdahalesiyle grup dağıtıldı.

Beşiktaş’ın Süper Lig’in son haftasında Göztepe’yi deplasmanda yenerek şampiyonluğunu ilan etmesiyle, siyah-beyazlı taraftarlar Türkiye’nin her ilinde sokağa döküldü. Zeytinburnu’nda sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen şampiyonluk kutlamasına çıkan grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga çıktı. Polis ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek kalabalığı dağıtırken, dağılmamakta ısrar eden bazı kişilere biber gazıyla müdahale edildi. Yaşananlar cep telefonu kameralarına yansıdı.
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