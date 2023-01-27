banner607

Son Dakika

Zeytinburnu’nda doğalgaz borusu patladı: 3 araç alev alev yandı

Zeytinburnu Çırpıcı Mahallesi Çayır Sokakta yolun altında bulunan doğalgaz borusu patladı. 3 araç patlamada alev alarak yanmaya başlarken araçlar itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Ekiplerin olay yerinde çalışmaları sürüyor.

Asayiş 27.01.2023, 22:04
Zeytinburnu’nda doğalgaz borusu patladı: 3 araç alev alev yandı

Zeytinburnu Çırpıcı Mahallesi Çayır Sokakta yolun altında bulunan doğalgaz borusu patladı. 3 araç patlamada alev alarak yanmaya başlarken araçlar itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Ekiplerin olay yerinde çalışmaları sürüyor.

Yorumlar (0)