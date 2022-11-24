Zaporijya Nükleer Santrali’nin ulusal elektrik şebekesi ile bağlantısı kesildi

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEA), Rusya’nın Ukrayna’daki kritik altyapı tesislerini hedef almasının ardından Zaporijya Nükleer Santrali’nin ulusal elektrik şebekesi ile bağlantısının kesildiğini duyurarak, "Zaporijya Nükleer Santrali’ndeki nükleer güvenlik durumu gittikçe güvensiz hale geliyor" dedi.

Rusya’nın Ukrayna’daki saldırılarını kritik altyapı tesislerine yoğunlaştırmasının ardından güvenlik tehlikeleri ortaya çıkmaya devam ediyor. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEA) tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna’da bulunan Zaporijya Nükleer Santrali’nin ulusal elektrik şebekesi ile bağlantısının kesildiği belirtildi. Jeneratörlerin çalışır duruma geçtiğini belirten UAEA, "Zaporijya Nükleer Santrali’ndeki nükleer güvenlik durumu gittikçe güvensiz hale geliyor" ifadelerini kullandı. Elektrik kesintisinin yerel saatle 15.30 sıralarında ve Rusya’nın Ukrayna’nın enerji altyapı tesislerini hedef almasının ardından meydana geldiğini de vurgulayan UAEA, "İlk olarak santraldeki 20 dizel jeneratör otomatik olarak çalışmaya başladı. Şu an ise, 8 tanesi ekipmanların güvenliği nedeniyle ihtiyaç duyulan elektriği sağlıyor. Diğer 12 dizel jeneratör ise bekleme modunda. UAEA personeli, santral çalışanlarının elektrik kesintisi durumunda uygulanacak prosedürleri yerine getirdiğini bildiriyor. Şu an, 6 reaktör güvenli ve stabil durumda. İki reaktör sıcak kapatma moduna, 4’ü ise soğuk kapatma moduna alındı" açıklamasında bulundu.

Rusya’dan 70 füze fırlatılmıştı

Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rusya tarafından Ukrayna topraklarına 70 füze fırlatıldığını ve 51’inin engellendiğini belirtmişti. Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko ise yaptığı açıklamada, Rusya’nın Kiev’i 30’dan fazla füze ile hedef aldığını belirterek, “Orduya göre, 31 füze Kiev’e fırlatıldı. 21 füze düşürüldü” ifadelerini kullanmıştı. Klitschko, “Şu anda şehrin bir kısmında elektrik ve su yok. Bu gece hem elektriği hem de suyu geri getirmek için her şeyi yapıyoruz” demişti.

Öte yandan, enerji tesisleri ve sivil konutların hedef alındığı saldırılarda, 6 kişi hayatını kaybetmiş, 5’i çocuk 36 kişi de yaralanmıştı.

İki nükleer santralin elektrik şebekesi ile bağlantısı kesilmişti

Rusya’nın düzenlediği füze saldırıları nedeniyle Khmelnytskyi Nükleer Santrali ile Güney Ukrayna Nükleer Santrali’nin ulusal elektrik şebekesi ile bağlantılarının kesildiği bildirilmişti. Ukrayna Yüksek Şurası Üyesi Oleksiy Honcharenko, Ukrayna’nın güneybatısındaki en büyük ikinci nükleer santral olan Güney Ukrayna Nükleer Santrali’nin güç ünitelerinde "acil durum kapatması" yapıldığının aktarmıştı.