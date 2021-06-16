Yüzü maskeli şüpheli tarafından bakkalda silahlı saldırıya uğradı

Adana’da bir kişi bakkal içerisinde oturduğu sırada yüzü maskeli şahıs tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucunda yaralandı.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu Mahallesi’nde bulunan bir bakkaldan meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Eray T. (36) bakkal içerisinde oturduğu sırada, yüzünde maske olan ismi öğrenilemeyen bir kişi içeri girdi. İçeri giren şüpheli tabanca ile 2 el Eray T.’ye ateş açıp kaçtı. Kanlar içerisinde yere yığılan Eray T., yakınları tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı. Yapılan ilk müdahalenin ardından Eray T. Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. Eray T.’nin tedavisi devam ediyor.

Polis olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalama çalışması başlattı.