Son Dakika
Yurt genelinde yük taşıyan araçlara yönelik denetimler gerçekleştirildi
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından ülke genelinde eş zamanlı olarak yük taşıyan araçlara yönelik özel denetimler gerçekleştirildi. Yapılan denetlemelerde toplam 53 bin 302 araç denetlenirken, 5 bin 163 araca da işlem yapıldı.
Asayiş 19.01.2021, 17:32
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından ülke genelinde eş zamanlı olarak yük taşıyan araçlara yönelik özel denetimler gerçekleştirildi. Yapılan denetlemelerde toplam 53 bin 302 araç denetlenirken, 5 bin 163 araca da işlem yapıldı.Emniyet Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, 16-17-18 Ocak 2021 tarihinde yürütülen denetimlerde; 902 sürücünün araçta takograf bulundurmadığı, 730 aracın yasal hız sınırlarına uymadığı, 430 sürücünün çalışma sürelerine uymadığı ve 69 aracın da zorunlu mali sorumluluk sigortasının bulunmadığı belirtildi.