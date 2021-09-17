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Yurt dışına kaçmaya çalışan 6 FETÖ şüphelisinden 5’i tutuklandı

İzmir’in Urla ilçesinde, deniz yoluyla Yunanistan’a kaçmak isterken yakalanan 6 FETÖ şüphelisinden 5’i tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Asayiş 17.09.2021, 21:17
Yurt dışına kaçmaya çalışan 6 FETÖ şüphelisinden 5’i tutuklandı

İzmir’in Urla ilçesinde, deniz yoluyla Yunanistan’a kaçmak isterken yakalanan 6 FETÖ şüphelisinden 5’i tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü mensuplarının faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, ilçeye bağlı Yağcılar Mahallesi sahil hattından, 15 Eylül tarihinde bir grup FETÖ üyesi ve ailesinin deniz yoluyla Yunanistan’a kaçacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Bilgi üzerine adrese operasyon düzenleyen ekipler, hükümlü olarak aranan eski emniyet amiri M.F.C., eski komiser yardımcısı M.M.G. ile eski sağlık teknikeri T.G. ve kovuşturması devam eden eski hakim M.K., eski gümrük memuru A.M.D. ile hala görevde olduğu tespit edilen öğretmen S.D. isimli 4 erkek, 2 bayan olmak üzere toplam 6 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.F.C, M.M.G, T.G, M.K. ve Ş.D. tutuklandı. A.M.D ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

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