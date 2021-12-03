Yurt dışına kaçmak isteyen mültecilere, can yeleği yerine otomobil ve motosiklet iç lastiği vermişler

Antalya’dan Kıbrıs’a gitmek için Manavgat Kızılot Sahiline gelen ve burada yaşanan olayların ardından 2’si denizde kaybolan Suriyeli Mültecilerin 31 tanesi Jandarma ekipleri tarafından bulundu. Bölgede incelemelerini süründüren ekipler, mültecilere denizdeki herhangi bir olumsuzluğa karşı can yeleği yerine otomobil ve motosiklet iç lastiği dağıtıldığını tespit etti.

Antalya’dan otobüsle Manavgat’a getirildiği belirlenen Suriyelilerin sahilde tekneyi bekledikleri yerde kıyafetleri, tütün torbaları ve denizde yaşanacak kazada kullanmak üzere dağıtılan şamyel ve pompalar bulundu. Sahilde olayla ilgili araştırma yapan jandarma ekipleri, mültecilerin tekneye binmek üzere denize girdikleri bölgede içerisinde para ve kart bulunan bir cüzdan buldular. Akşam saatlerinde Antalya’dan Manavgat’a Kızılot sahiline getirilen aralarında çocukların da bulunduğu 33 Suriyeli mülteci, Kıbrıs’a gitme hayali kurarken beklemedikleri olayla karşılaştılar. Açıktaki tekneye binmek için giden 6 Suriyeli, iddialara göre teknede bulunanların kendilerine silah çektiğini belirterek geri dönmek istedi. 4 Suriyeli sahile ulaşırken 2 Suriyeli ise denizde kayboldu.

Olayın ardından sahilde bekleyen Suriyeliler gruplar halinde D-400 Karayolunun karşısına geçerek karanlıkta saklandı. Gece boyunca çalışma yapan Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı, Çenger Karakoluna bağlı ekipler 31 Suriyeli Mülteciyi değişik noktalarda buldu.

“Arama çalışmaları devam ediyor”

Denizde kaybolduğu bildirilen 2 Suriyelinin bulunabilmesi için Jandarma ve Sahil Güvenlik komutanlığına bağlı ekipler çalışmalarını Karadan, denizden ve havadan sürdürüyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, su altında yaptığı arama çalışmasında ROW adı verilen su altı görüntüleme cihazını kullanıyor.

Şamyel dağıtılmış

Havanın aydınlanmasıyla birlikte Suriyelilerin Antalya’dan getirilip bırakıldıkları sahilde, kendilerini götürecek tekneyi ağaçlar içerisinde bekledikleri belirlenirken, bölgede Suriyelilere ait kıyafetler, tütün poşetleri, denizde bir kazaya karşı motosiklet ve otomobil şamyeli (iç lastik) ve bu lastikleri şişirmek için pompalar bulundu.

Sahilde inceleme yapan jandarma ekipleri Suriyelilerin tekneye binmek için geldikleri noktada içerisinde para ve kartvizitler bulunan bir cüzdan buldu.