Yüreği yanık bir abla HDP önündeki evlat nöbeti eylemine katıldı

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbetine bir aile daha katıldı.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır’a gelip HDP il binası önünde evlat nöbetine başlayan ailelerin eylemi 588’inci gününde de sürerken, eyleme bir abla da katıldı. 226. aile, 23 yaşında iken Dilan Basrin (30), isimli kardeşinin, 2014 yılında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde memur olarak çalıştığını, bir sabah işe gidiyorum diyerek evden ayrıldığını, ancak akşam eve dönmediğini, aileye dağa gidiyorum beni merak etmeyin şeklinde not bıraktığını, annesi Hizret Basir’in 2015 yılında Kuzey Irak’a gidip, kızı ile yüz yüze görüştüğünü, o günden sonra başka da bir haber alamadıklarını söyleyen abla Hülya Bayar, Batman’dan gelerek Diyarbakır’da eyleme katıldı. Bayar, “Kız kardeşim için buradayım, 2014 yılında Van ilinde katıldı. Birçok ailenin evladı kavuştu bizim kızımızı da oradan götürdüler. Eğer beni görüyor ve duyuyorsan, lütfen gel seni seven bir ailen var, kapımız her zaman açık. Kendisi Van’da memurdu, kendisi fakültede çalışıyor, nişanlıydı, düğün hazırlıkları yapıyordu. Annem kaç defa Irak’a gitti onu görmeye en son gösterdiler, ona evine dön dedim ama gelmemesi için tehdit ediyorlar" diye konuştu.