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Yunanistan’ın geri ittiği 31 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir’in Dikili ilçesi açıklarında Yunanistan unsurları tarafından geri itilen lastik bot üzerindeki 31 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Asayiş 15.07.2021, 11:36
Yunanistan’ın geri ittiği 31 düzensiz göçmen kurtarıldı
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İzmir’in Dikili ilçesi açıklarında Yunanistan unsurları tarafından geri itilen lastik bot üzerindeki 31 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 14 Temmuz saat 06.40sıralarında, Dikili ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen lastik bot içerisindeki 31 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı.

Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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