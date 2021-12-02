Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ şüphelisi 3 eski polis tutuklandı

Edirne’de yasa dışı yollardan Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalanan gözaltına alınan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 4 kişiden 3’ü tutuklandı.

Hudut Kartalşarı tarafından Uzunköprü ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yakalanan, meslekten ihraç komiser yardımcıları S.M., R.A. ile polis memuru M.Z. ve ihraç öğretmen M.E.B.’nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

İşlemelerinin ardından 4 şüpheli Edirne Adliyesi’ne getirildi getirilen şüphelilerden S.M., R.A. ve M.Z. savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Diğer şüpheli M.E.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.