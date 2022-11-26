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Yunanistan’a kaçmaya çalışan 14 terör örgütü şüphelisi yakalandı
Edirne’de jandarma ekipleri, son bir hafta içerisinde Yunanistan’a yasadışı yollarla kaçmaya çalışan 10 FETÖ/PDY ve 4 PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak üzere toplam 14 kişiyi yakaladı.
Asayiş 26.11.2022, 17:29
Edirne’de jandarma ekipleri, son bir hafta içerisinde Yunanistan’a yasadışı yollarla kaçmaya çalışan 10 FETÖ/PDY ve 4 PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak üzere toplam 14 kişiyi yakaladı.
İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar çerçevesinde, son 1 hafta içerisinde 14 terör örgütü şüphelisi Edirne’den Yunanistan’a kaçmak isterken yakalandı. Yapılan incelemeler neticesinde yakalanan şüphelilerin 14’ünün terör örgütleri üyesi olduğu belirlendi. Güvenlik güçlerince yakalananların 10’unun FETÖ/PDY, diğer 4 kişinin ise PKK/KCK terör örgütü üyesi olduğu tespit edildi.
Zanlıların işlemlerinin devam ettiği bildirildi.