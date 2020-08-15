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Yunanistan sınırında sıcak dakikalar, alevler Türkiye’den görülüyor
YUNANİSTAN’IN TÜRKİYE SINIRINDA AKŞAM SAATLERİNDE ÇIKAN YANGININ ALEVLERİ VE DUMANLARI, EDİRNE’NİN BİRÇOK NOKTASINDAN GÖRÜLÜYOR.
Asayiş 15.08.2020, 00:25
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Yunanistan’ın Türkiye sınırında akşam saatlerinde çıkan yangının alevleri ve dumanları, Edirne’nin birçok noktasından görülüyor.
Alevler Edirne’nin birçok noktasından görülüyor
Edirne’nin Karaağaç Mahallesi’nin karşı bölgesinde bulunan Yunanistan topraklarında akşam saatlerinde çıkan yangın halen kontrol altına alınamadı. Gökyüzüne yükselen alevler ve dumanlar kent merkezinin birçok noktasından görülüyor.
Türkiye’ye sıçrama ihtimali bulunmuyor
Alevler hızla yayılmaya devam ederken, Türkiye’ye sıçrama ihtimalinin bulunmaması yüreklere su serpiyor. Meteoroloji verilerine göre, yangının devam ettiği bölgede rüzgarın hızı ise saatte 10 kilometre hıza kadar ulaşıyor.
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