Yunan unsurlarınca ölüme terk edilen 15 kaçak göçmen kurtarıldı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince, Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen can salı içindeki 15 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında can salı içinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Sahil Güvenlik Botu KB-20 tarafından Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen can salındaki 15 kaçak göçmen kurtarıldı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.