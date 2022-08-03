Yüksekova’da silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “İlimiz Yüksekova ilçesi kırsalında icra edilen operasyonda sığınak içerisinde yapılan aramada; 2 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 8 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 1 adet uçaksavar namlusu, 103 adet uçaksavar mühimmatı, 273 adet Ak-47 kalaşnikof piyade tüfeği mühimmatı, 4 adet parça halinde docka mayonu, 2 adet parça halinde bixi mayonu, 1 adet roketatar gövdesi ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir” denildi.