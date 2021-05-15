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Yüksekova’da 100 adet av tüfeği ele geçirildi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yapılan arama tarama faaliyetinde kayalıkların arasına gizlenmiş 7 adet çuval içerisinde 100 adet gümrük kaçağı tek kırma av tüfeği ele geçirildi.

Asayiş 15.05.2021, 18:49
Yüksekova’da 100 adet av tüfeği ele geçirildi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yapılan arama tarama faaliyetinde kayalıkların arasına gizlenmiş 7 adet çuval içerisinde 100 adet gümrük kaçağı tek kırma av tüfeği ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanması amacıyla yapılan çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Yüksekova ilçesi Akpınar köyü kırsal alanında yapılan arama tarama faaliyetinde kayalıkların arasına gizlenmiş 7 adet çuval içerisinde 100 adet gümrük kaçağı tek kırma av tüfeği ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.
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