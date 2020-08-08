Yüksek gerilim hattına kapılan işçi hayatını kaybetti
GAZİANTEP’TE, YENİ BİR FABRİKA İNŞAATINDA ÇALIŞIRKEN YÜKSEK GERİLİMLİ ELEKTRİK AKIMINA KAPILAN BİR İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ.
Gaziantep’te, yeni bir fabrika inşaatında çalışırken yüksek gerilimli elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre olay, Gaziantep 5. Organize Sanayi Bölgesi’nde yapımı süren bir fabrika inşaatında dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, yapım aşamasındaki fabrika inşaatında metal demir doğrama işçisi olarak çalışan İsmail İ. (41), yerdeki demir profili doğrulturken elindeki demir profil yüksek gerilim hattına temas etti. Temas sonrası elindeki profille yüksek gerilim hattına kapılan talihsiz işçi, olay yerinde feci şekilde can verdi. Olayın ardından talihsiz işçinin cansız bedeni, otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Evli ve 4 çocuk babası olduğu öğrenilen talihsiz işçinin cansız bedeni, yapılacak otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edilecek.
Olay sonrası jandarma ekipleri tarafından geniş çaplı inceleme başlatılırken, ihmal olup olmadığı ile ilgili araştırmaların da sürdüğü belirtildi.
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