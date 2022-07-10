Yorgun mermi aracın camına isabet etti

Samsun’da Kurban Bayramı dolayısıyla kimliği belirsiz kişiler tarafından tabancayla havaya rastgele açılan ateş sonucu silahlardan çıkan yorgun mermilerden biri park halindeki aracın camını, diğeri ise bir evin çatısını delip yatak odasındaki sandalyenin üzerine düştü.

Bütün uyarılara rağmen her bayramda olduğu gibi bu bayramda da magandalar bayram sevinçlerini havaya tabancayla ateş ederek kutladılar. Samsun’un İlkadım ilçesinin Reşadiye Mahallesi’nde tabancadan çıkıp havadan yere düşen yorgun mermi Erdoğan Uzuner’in sokakta park halindeki aracının ön camına isabet etti. Camı kıran mermi aracın ön kısmında yere düştü. Uzuner polise şikayette bulundu. "Lütfen silah atmayın. Bu mermi bir insanın da kafasına isabet edebilirdi" diyen Erdal Uzuner çağrıda bulundu.

Hançerli Mahallesi’nde ise bir evin çatısına düşen yorgun mermi çatıyı delip yatak odasındaki sandalyenin üzerine düştü. Ev sahipleri polise şikayette bulundu.

Polis her iki ayrı olayla ilgili inceleme başlattı.