Yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaşa, motokurye çarptı

Arnavutköy’de yolun karşısına geçmeye çalışan bir vatandaşa, sipariş yetiştirmeye çalışan motokurye çarptı. Çarpmanın etkisi ile vatandaş yere savrularak yaralandı.

Kaza, dün akşam saat 19.15 sıralarında Merkez Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yolun karşısına geçmeye çalışan Feyzullah T. ‘ye bir sipariş yetiştirmeye çalışan motorkurye çarptı. Çarpmanın etkisi ile Feyzullah T. Yere savrularak yaralandı. Yaralıya ilk müdahale ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılırken, yaralı daha sonra ambulans ile Arnavutköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. kaza sonrasında yaşananlar cep telefonu kamerası ile böyle görüntülendi.