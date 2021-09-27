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Yolun karşısına geçmeye çalışan aileye araç çarptı: Anne ağır, 3 çocuğu yaralı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen anne ve 3 çocuğuna hafif ticari araç çarptı. Kazada anne ağır yaralanırken, 3 çocuğu ve araçta bulunan 2 kişi de yaralandı.

Asayiş 27.09.2021, 16:32
Yolun karşısına geçmeye çalışan aileye araç çarptı: Anne ağır, 3 çocuğu yaralı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen anne ve 3 çocuğuna hafif ticari araç çarptı. Kazada anne ağır yaralanırken, 3 çocuğu ve araçta bulunan 2 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçede bulunan Erkilet Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, M.Ç. idaresindeki 38 EA 277 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan anne H.Y., çocukları A.Y., R.Y. ve K.Y.’ye çarptı. Kazada anne H.Y. ağır yaralanırken, çocukları ile beraber araç içerisinde bulunan M.Ç. ve E.Ç. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralı 6 kişiyi ilk müdahalesinin ardından çeşitli hastanelere kaldırdı. Kazaya karışan hafif ticari araçta yapılan incelemenin ardından çekici ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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